Wintersport ohne Zertifikat – Österreicher sehen jetzt Wettbewerbsvorteil für Schweizer Skigebiete

So sieht es laut dem Branchenverband der Schweizer Seilbahnen nach aktuellem Stand mit dem Bundesrat aus.

Damit wären sie im Vorteil gegenüber den Skigebieten in Österreich.

Auf den Schweizer Skipisten soll alles so bleiben wie bisher. Eine Zertifikatspflicht wird es nach aktuellem Stand nicht geben, wie der Branchenverband der Seilbahnen am Dienstag mitteilte. Offiziell bestätigt ist der Entscheid aber noch nicht, wie Patrick Mathys vom BAG kurz darauf an einer Pressekonferenz klar stellte.