Wien : Österreichische Politiker feiern an Gala während Land im Lockdown ist

Bei Österreichs Elite herrscht auf einer Spendenveranstaltung Partystimmung, während das Land im Lockdown verharrt. Nun hagelt es Kritik aus der Bevölkerung.

Politikerinnen und Politiker feierten Party

Am Ende gaben die Politikerinnen und Politiker auf dem Partyparkett kräftig Gas. Zum Hit «Live is Life» feierten Schallenberg und Co. tatsächlich das Leben – und den Erfolg von 3,2 Millionen Euro für Österreicherinnen und Österreicher in Not. Die Polit-Granden klatschten dicht an dicht – ohne FFP2-Masken – in die Hände, wippten im Takt. Einige sangen sogar einige Textzeilen mit, wie die Zeitung «Heute» berichtet.