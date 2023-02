Österreich: Linz warnt Einwohner vor Blackout

Krisenszenario Stromausfall : Blackout-Angst in Österreich – jetzt warnt Linz seine Einwohner per Plakat

In Österreich arbeiten einige Behörden und Unternehmen bereits an einem Konzept für ein mögliches Krisenszenario.

Auch die Supermarktkette Spar fürchtet einen Blackout

Die Stadt Linz ist in ihrer Angst vor einem möglichen, eventuell schon bald anstehenden Blackout nicht allein. Auch das Krisenmanagement der Supermarktkette Spar in Österreich hat sich bereits auf einen flächendeckenden Stromausfall vorbereitet – dies bereits im Juli des vergangenen Jahres.

Erste Anzeichen eines Blackouts?

Ein Probedurchlauf für den Fall eines möglichen Blackouts gab es in der jüngsten Vergangenheit bereits: Ein Stromausfall legte am Mittwochmittag zwei Wiener Bezirke lahm. Laut Wiener Netze waren in Rudolfsheim-Fünfhaus und Ottakring rund 350 Haushalte von dem Ausfall betroffen. Auch im Stadthallenbad blieben Licht und Föhn aus. Dieser Stromausfall seht allerdings höchstwahrscheinlich nicht mit der anhaltenden Energiekrise in Verbindung. Die Techniker gehen derzeit davon aus, dass ein defekter Trafo der Auslöser war.