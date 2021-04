Rudolf Anschober : Österreichischer Gesundheitsminister will wohl zurücktreten

Er ist eine der wichtigsten Figuren im Kampf gegen die Corona-Pandemie in Österreich: Rudolf Anschober. Am Dienstag soll der Gesundheitsminister seinen Rücktritt verkünden. Grund dafür soll ein Burnout sein.

Rudolf Anschober (Grüne) soll noch am Dienstag seinen Polit-Rückzug bekanntgeben. Dies berichtet «Heute» mit Verweis auf Insider-Informationen. Der in der Pandemie bis an (und wohl über) seine Grenzen belastete Vollblut-Politiker und Gesundheitsminister Österreichs befand sich seit der Vorwoche im Krankenstand. Nun wird er in einer «persönlichen Erklärung» Abschied nehmen.