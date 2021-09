Österreich - Arbeitslosenkasse AMS streicht Impfverweigerern Arbeitslosengeld

Impfplicht beim Arbeitgeber : Österreichisches RAV streicht Impfmuffeln das Arbeitslosengeld

Wer eine zumutbare Stelle wegen einer Impfpflicht des Arbeitgebers ablehnt, muss mit Konsequenzen rechnen. Im Regelfall sei eine Stelle mit Corona-Impfpflicht zumutbar.

Stelle mit Corona-Impfpflicht ist zumutbar

«Beim AMS arbeitslos gemeldete Personen sind verpflichtet, zumutbare Stellen anzunehmen. So können Arbeitslose auch in Stellen vermittelt werden, in denen Impfungen im Zusammenhang mit der Berufsausübung verlangt werden», heißt es aus dem Arbeitsministerium gegenüber «Heute». Eine Stelle mit Corona-Impfpflicht sei im Regelfall also zumutbar.