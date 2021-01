Das ist die «Flatten the Curve»-Strategie

Flatten the Curve (auf Deutsch: die Kurve abflachen) bedeutet, den Anstieg der Corona-Neuinfektionen tief zu halten, indem die Infektionen gestaffelt und nicht bei allen aufs Mal auftreten. Dann werden zwar immer noch genauso viele Menschen krank, aber nach und nach. So könnten alle Betroffenen die Hilfe bekommen, die sie benötigen. Und die Überlebenschancen für jeden Einzelnen würden steigen. Auch für junge Menschen, die nicht zur Risikogruppe gehören. Denn bei einer Überlastung des Gesundheitssystems wird in Notfällen, die nichts mit dem Coronavirus zu tun haben, auch für sie kein Platz mehr in den Spitälern sein.