Beim Schummeln gefilmt

Österreichs Bundesliga droht Skandal vor dem Neustart

Der LASK Linz, der diese Saison Basel aus der Champions-League-Quali warf, hat wegen massiver Corona-Verstösse ein Verfahren am Hals. Videos sollen das Fehlverhalten beweisen.

Die österreichische Bundesliga hat ein Verfahren gegen den Tabellenführer Linzer ASK eingeleitet. Grund: ein möglicher Verstoss gegen den Grundgedanken des Fairplays. Der Liga seien am Donnerstag gleich mehrere Videos übermittelt worden, die eine Trainingseinheit des LASK zeigten. Statt des erlaubten Kleingruppen- sei darauf ein reguläres Mannschaftstraining zu sehen. Es soll erst kürzlich stattgefunden haben, heisst es von der Liga. Erlaubt sind Mannschaftseinheiten in Österreich aber erst ab Freitag.