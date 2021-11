Es ist ein Bub : Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz ist zum ersten Mal Vater geworden

Sebastian Kurz und seine Jugendliebe Susanne Thier sind Eltern eines Buben geworden. Das teilte der österreichische Ex-Kanzler in den sozialen Medien mit.

Zwei Wochen früher als gedacht ist der österreichische Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz am Samstag mit 35 Jahren zum ersten Mal Vater geworden. Wie Heute.at schreibt, schenkte seine Lebensgefährtin Susanne Thier in den frühen Morgenstunden einem gesunden Buben das Leben.



«Meine Freundin Susanne hat heute in den frühen Morgenstunden unseren Sohn zur Welt gebracht. Wir sind überglücklich und sehr dankbar!», schrieb der 35-jährige Parteichef der konservativen ÖVP am Samstag auf Twitter. Die Mutter und das Baby hätten die Geburt gut überstanden.