Kurz massiv unter Druck – Grüne beraten – Österreichs Koalition steht vor dem Aus

Die österreichischen Grünen gehen klar auf Distanz zu Sebastian Kurz: Eine Fortsetzung der Koalition mit der ÖVP sei angesichts der schweren Korruptionsvorwürfe gegen den amtierenden Kanzler nur ohne ihn möglich. «Es ist ganz klar, dass so jemand nicht mehr amtsfähig ist», sagte die grüne Fraktionschefin Sigrid Maurer am Freitag in Wien. Die ÖVP sei nun aufgefordert, eine untadelige Person zu nominieren, die die bisherige Regierung weiterführen könne.