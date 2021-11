Coronavirus : Österreichs schärfere Regeln zeigen Wirkung

Seit einer Woche gilt in Österreich die 2G-Regel, die Ungeimpfte trifft und aus vielen Bereichen des öffentlichen Lebens ausschliesst. Ein Effekt: Die Impfquote ist gestiegen.

Die deutliche Verschärfung der Regeln für Ungeimpfte hat in Österreich die Zahl der Corona-Impfungen spürbar nach oben klettern lassen. In den ersten zehn Tagen nach Einführung der 3G-Regel am Arbeitsplatz wurden insgesamt mehr als 420’000 Stiche verzeichnet, wie aus Zahlen der Ministerien hervorgeht. In den zehn Tagen davor waren es rund 157’000. Seit 8. November gilt obendrein eine 2G-Regel, die Ungeimpfte aus weiten Teilen des öffentlichen Lebens ausschliesst.