Oetwil am See ZH: Schwerverletzter bei Kollision zwischen zwei Autos

Kurz vor 21 Uhr kommt es in Oetwil am See zu einem heftigen Zusammenstoss. (1. September 2023)

Eine 77-jährige Frau fuhr am Freitagabend kurz vor 21 Uhr in Oetwil am See Richtung Meilen. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, kam es bei der Einmündung in die Bergstrasse aus ungeklärten Gründen zu einer heftigen Kollision mit dem Personenwagen eines 32-jährigen Lenkers.