Ruf nach Massnahmen : ÖV-Branche fordert Maskenpflicht an Haltestellen – das BAG winkt ab

Die öffentlichen Transportunternehmen wie SBB und Postauto fordern die landesweite Wiedereinführung der Maskenpflicht an Haltestellen. Beim Bund will man davon noch nichts wissen.

Postauto und SBB wollen angesichts der steigenden Fallzahlen seit Anfang Dezember die Wiedereinführung der Maskenpflicht an Perrons und Haltestellen.

Im Frühjahr galt in der Schweiz an allen Haltestellen eine Maskenpflicht.

Das BAG lehnt dies noch ab. Nun appelliert die ÖV-Branche an die Kantone.

Im Frühjahr 2021 galt an den Perrons und Haltestellen im ganzen Land eine allgemeine Maskenpflicht. Mit der Abnahme der Corona-Fallzahlen hat der Bund im Juni im sogenannten fünften Öffnungsschritt auch die Maskenpflicht im Freien aufgehoben. Nun, da die Zahl der Corona-Infektionen neue Höchstwerte erreicht, werden Forderungen nach neuen Massnahmen laut. Diesen Forderungen schliesst sich auch die ÖV-Branche an. Einige Kantone wie Bern und St. Gallen haben bereits reagiert und die Maskenpflicht an allen Haltestellen wieder eingeführt. Laut «den Zeitungen von Tamedia» hat dies die ÖV-Branche dazu bewogen, einheitliche Regel für die ganze Schweiz zu fordern.