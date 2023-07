SBB: GA wird weniger teuer als angekündigt

Die Alliance Swiss Pass hat am 4. April 2023 angekündigt, erstmals nach sieben Jahren im Nationalen Direkten Verkehr Tarifmassnahmen vorzunehmen. Trotz gestiegener Kosten und Teuerung hat die ÖV-Branche nun entschieden, die Tarifmassnahmen tiefer als angekündigt anzusetzen und zudem die Anzahl an Sparbilletten für Kundinnen und Kunden der 2. Klasse auszuweiten. «Einzelne Elemente der angekündigten Tarifmassnahmen haben zu Diskussionen geführt – etwa die Erhöhung der GA-Preise für Erwachsene in der 2. Klasse sowie die Differenzierung zwischen 2. und 1. Klasse», heisst es in einer Medienmitteilung vom Donnerstag.