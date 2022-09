Freiwillige Massnahme: ÖV-Branche will Energie sparen und die Heizung im Zug runterdrehen

Im Zuge der Energiekrise prescht die ÖV-Branche mit freiwilligen Sparempfehlungen vor. Der Verband öffentlicher Verkehr (VöV) präsentierte an seiner Generalversammlung am Donnerstag und Freitag die Pläne, wie die ÖV-Betriebe einen Beitrag leisten können, um Energie und Strom zu sparen.

So will der Verband verhindern, dass es zu Betriebseinschränkungen kommt. Solange der Bund keine verbindlichen Massnahmen anordnet, will der ÖV sein Angebot aufrechterhalten, wie es in einer Mitteilung heisst. Der VöV bereite sich aber mit SBB und Postauto Schweiz auf mögliche Eskalationsstufen vor.