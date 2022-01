Flächendeckende Tempo-30-Zonen – «ÖV-Nutzer sollen nicht aufs E-Bike umsteigen, um den Bus zu überholen»

Tiefere Tempolimiten in Siedlungsgebieten seien in Ordnung, doch fordern die Verbände ein «differenziertes Geschwindigkeitsregime»

Vier Organisationen haben sich an einer Pressekonferenz in Bern gegen die flächendeckende Einführung von Tempo-30-Zonen ausgesprochen. Niedrige Tempolimiten seien in gewissen Fällen absolut zu befürworten, betont Martin Goetschi, Zentralpräsident des Touring Clubs Schweiz (TCS). Gerade in Siedlungsgebieten und Begegnungszonen seien Tempo 30 bzw. 20 sinnvoll. Doch nur, wenn auf «verkehrsorientierten Strassen» weiterhin Tempo 50 möglich sei, sei die Funktionalität des Strassennetzes gewährleistet. «Man kann nicht von der Autobahn auf eine Quartiertstrasse einbiegen», fasst Goetschi zusammen.