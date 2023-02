Schweizer ÖV: Erleichtern Apps das Schwarzfahren? So viel Geld entging dem ÖV 2022

1 / 4 Wer in der Schweiz ohne gültiges Billett im ÖV unterwegs ist, bekommt eine Busse. 20min/Celia Nogler Wegen Schwarzfahrens entsteht in der Schweiz jährlich ein Schaden von 60 Millionen Franken. 20min/Celia Nogler Die Dunkelziffer dürfte um einiges höher liegen: Man erwische nur einen Bruchteil der Personen, die ohne Billett unterwegs sind. 20min/Celia Nogler

In der Schweiz benutzen immer mehr Menschen ohne gültigen Fahrausweis öffentliche Verkehrsmittel. «Wir gehen davon aus, dass dem öffentlichen Verkehr durch Reisende ohne oder mit nur teilgültigem Fahrausweis ein höherer zweistelliger Millionenbetrag verloren geht», so Thomas Ammann vom ÖV-Tarifbranchenverband Alliance Swiss Pass gegenüber SRF.

Hierbei spricht Thomas Ammann von rund einem Prozent aller Gesamteinnahmen. 2022 waren dies rund sechs Milliarden Franken. Somit entgingen der Branche alleine im letzten Jahr rund 60 Millionen Franken durch Schwarzfahren. Seit Einführung des Schwarzfahrregisters 2019 ist das ein Rekord. Diese Zahl sei jedoch nur eine Schätzung, so Amman. Die wahren Verluste dürften um einiges höher liegen – man erwische nämlich nur einen Bruchteil der Personen, die ohne Billett unterwegs sind.

Vor dem Einsteigen ein Billett lösen

«Bei Papiertickets war es immer so, dass man das Billett vor dem Reiseantritt lösen musste. Bei den elektronischen Tickets hat man die Möglichkeit, erst in das Fahrzeug einzusteigen und erst dann das Billett zu lösen. Es gilt aber nach wie vor die Tarifbestimmung, dass man vor dem Einstieg über ein gültiges Ticket verfügen muss», so Ammann. Deshalb trage die technologische Entwicklung Mitschuld an der Zunahme des Schwarzfahrens.

Karin Blättler, Präsidentin von Pro Bahn, ist verärgert über das Verhalten mancher Kundinnen und Kunden. Gegenüber SRF sagt sie: «Ich persönlich habe null Verständnis dafür. Schon früher wusste man, dass es – wenn man kein gültiges Billett hat – spätestens bei der Kontrolle Ärger gibt.»

Demnach plädiert Blättler auch auf eine Nulltoleranz bei Kontrollen, egal, ob jemand ganz ohne Billett oder mit einem zu spät gelösten Ticket fährt. «Ich unterstütze ein rigoroseres Controlling. Schwarzfahren ist unfair gegenüber denen, die sich fair verhalten. Diese 60 Millionen Franken werden über den Preis abgedeckt», so Blättler.

App merkt, wenn man schummelt

Die Firma Fairtiq betreibt sämtliche Apps fürs Ticketing im öffentlichen Verkehr in der Schweiz. Dass Missbrauch wegen des digitalisierten Ticketings weniger gut aufgedeckt werde, stimmt laut ihr nicht. Zu jeder Zeit könne man feststellen, wenn jemand via App ein Ticket zu spät löse respektive via Easy-Ride zu spät oder zu früh ein- oder auschecke.

«Bei wiederholtem Nichteinhalten der Nutzungsbedingungen wird die Kundin oder der Kunde per SMS auf die korrekte Nutzung aufmerksam gemacht. Ändert sich das Verhalten nicht, wird die Kundin oder der Kunde gesperrt», heisst es von Seiten Fairtiq gegenüber SRF. Möchte die gesperrte Person weiterhin den ÖV benutzen, muss sie ein Billett an einem Automaten oder am Schalter lösen.

Kommt es zu einer Kontrolle, liegt es im Ermessen des Kontrolleurs, ob er für zu spätes Ticketlösen eine Busse ausstellt oder nicht. Viele der Kontrolleure sind zurzeit nocht kulant. Auch wird an vielen Türen der ÖV-Fahrzeuge darauf hingewiesen, dass man vor dem Einsteigen ein Billett lösen soll.