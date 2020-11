Der 32-jährige Deutsche gehört in seiner Abschlusssaison weder zum Premier-League- noch zum Europa-League-Kader.

Er sitzt seinen hochdotierten Vertrag ab und arbeitet an seiner Zukunft.

Mesut Özils Fussballkarriere neigt sich dem Ende zu. Er hat bei Arsenal noch einen Vertrag bis nächsten Sommer. Diesen sitzt der 32-jährige deutsche Ex-Nationalspieler ab. Nicht aber etwa auf der Ersatzbank. Er spielt unter Trainer Mikel Arteta gar keine Rolle mehr und figuriert weder im Kader für die Premier League noch im Kader für die Europa League. Was also tun?

Özil arbeitet an seiner Karriere nach der Karriere. Gemäss einem «Bloomberg»-Bericht hat sich der Noch-Fussballer dem Finanzunternehmen «Venture Capital Fonds Class 5 Global» mit Sitz in San Francisco als Berater angeschlossen. Die Firma hat ein Kapital von mehr als 100 Millionen Dollar und verfolgt das Ziel, jenes Geld in aufstrebende Märkte zu investieren. Im Fokus stehen vor allem Online-Start-ups. «Ich freue mich, meine Karriere nach dem Fussball zu formen, während ich noch immer aktiv Fussball spiele», wird Özil von «Bloomberg» zitiert.