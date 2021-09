Hilfe im Dilemma - Offen und ehrlich übers Klima reden

Nicht in die Ferien fliegen, weil Flugreisen schlecht für die CO2-Bilanz sind? Auf ein neues Handy, eine Ferienwohnung, exotische Lebensmittel oder gar das Auto verzichten? Viele wollen umweltbewusst leben und wissen um die Dringlichkeit des Wandels. Aber sie sind nicht bereit oder haben Mühe, mit den Konsequenzen zu leben.

Der Mensch im Zentrum

Bei diesem Dilemma Hilfe zu bieten, das ist das Ziel der «KlimaGespräche». Die in Grossbritannien entwickelte Methode vereint technische und psychologische Aspekte – und setzt dabei auf die Unterstützung der Gruppe. Geleitet werden die Gespräche von Moderatorinnen und Moderatoren, die früher selbst an Klimagesprächen teilgenommen haben und sich ausbilden liessen. Im Zentrum stehen nicht der wissenschaftliche Diskurs, sondern der Mensch und seine Emotionen.

«Die Wissenschaft liefert die Grundlage. Aber es geht vor allem darum, Erfahrungen auszutauschen und über Probleme, Druck und Widerstände sprechen zu können», sagt Lorenz Kummer, Medienverantwortlicher bei Brot für alle, zu 20 Minuten. Die Auseinandersetzung mit eigenen Widerständen und der Austausch in der Gruppe helfe, Gefühle der Machtlosigkeit zu überwinden und zu einem Lebensstil zu finden, der eine langfristige Reduktion der CO2-Emissionen ermöglicht.

CO2-Ausstoss halbiert

In der Deutschschweiz finden die Gespräche, die vom Bundesamt für Umwelt und verschiedenen Städten, Kantonen, Kirchgemeinden und Pfarreien unterstützt werden, seit 2019 statt. Seither haben mehr als 280 Personen daran teilgenommen. Rund 60 davon haben sich im Anschluss zu Moderatorinnen und Moderatoren ausbilden lassen.

Motivation statt Belehrung

«Die Methode setzt dort an, wo die Wissensvermittlung aufhört», sagt Pascale Schnyder, Verantwortliche für die «KlimaGespräche» in der Deutschschweiz. Die Erfahrung der letzten Jahre zeige deutlich, dass Informationsvermittlung allein nicht genügt, um Menschen zum Handeln zu bewegen. «Es braucht die persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema und klare und einfache Wege, um die Vorhaben in die Tat umzusetzen».