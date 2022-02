Nach Putin-Angriff : Offenbar fix! Uefa nimmt Russland den Champions-League-Final weg

Am Donnerstagmorgen setzte der Kontinentalverband Uefa eine Sondersitzung für Freitag fest. Der Grund: Der in St. Petersburg geplante Final der Königsklasse wird verlegt.

1 / 4 Die Uefa und Präsident Aleksander Ceferin entziehen Russland den Final der Champions League. AFP Dies vermelden verschiedene Medien am Donnerstagnachmittag. REUTERS Die Gazprom Arena wird nicht Gastgeberin des grossen Finals am 28. Mai sein. imago images/ZUMA Wire

Darum gehts Am Freitag hat die Uefa eine Sondersitzung einberufen. Thema: Der Final der Champions League.

Offenbar steht bereits fest, dass St. Petersburg als Gastgeber abgesetzt werden wird.

Mögliche Ersatz-Orte sind München, Istanbul und London.

Die Uefa entzieht der russischen Stadt St. Petersburg den Final der Champions League. Dies vermeldet unter anderem Bloomberg am frühen Donnerstagnachmittag. Noch am Morgen setzte der in Nyon ansässige Verband eine Sondersitzung für Freitag fest, um aufgrund der militärischen Aggression von Russland gegenüber der Ukraine eine Verlegung des Endspiels vom 28. Mai zu diskutieren. Nun ist also offenbar bereits entschieden: Man sucht ab sofort einen neuen Austragungsort.

Die Uefa liess in einem Kommuniqué verlauten: «Aufgrund der Entwicklung der Situation zwischen Russland und der Ukraine in den letzten 24 Stunden hat der Uefa-Präsident beschlossen, eine ausserordentliche Sitzung des Exekutivkomitees einzuberufen, um die Situation zu bewerten und alle notwendigen Entscheidungen zu treffen.»

Forderung schon zu Wochenbeginn

Die europäische Fussball-Union sollte Russland den Champions-League-Final in St. Petersburg entziehen und die Kooperation mit Hauptsponsor Gazprom beenden. Dies forderten Mitglieder des Europaparlaments in Strassburg bereits in einem am Dienstag veröffentlichten offenen Brief an die Uefa und ihren Präsidenten Aleksander Ceferin.

Die Zeiten, in denen man die Situation nur kontinuierlich beobachte, seien vorbei. «Die Uefa muss jetzt handeln», wird in dem Schreiben betont. «Wir fordern Sie auf, St. Petersburg und andere russische Städte nicht länger als Austragungsorte für internationale Fussballwettbewerbe in Betracht zu ziehen», hiess es in dem Statement.

Nicht zum ersten Mal

Bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten musste aufgrund der Corona-Pandemie der Final-Austragungsort gewechselt werden. Nach Informationen der englischen Nachrichtenagentur Press Association ist derzeit ein Austragungsort in England im Gespräch – vor allem wenn es zwei Clubs aus der Premier League in den Final schaffen sollten.

Allerdings sind zwei Top-Arenen am Finaltag bereits belegt. Im Wembley-Stadion soll der Playoff-Final der zweiten Liga ausgetragen werden. In der modernen Tottenham-Arena steht ein Rugby-Endspiel auf dem Programm. Im Gespräch ist daher auch das Olympiastadion, in dem West Ham United spielt. Möglich wäre auch ein erneuter Tausch mit den Finalorten der kommenden Jahre. Istanbul und München wären dann Optionen.

