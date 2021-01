Ugur Sahin zum Impfstoff : «Offenbar herrschte der Eindruck ‹Wir kriegen genug›»

Ugur Sahin, CEO von Biontech, will die Welt schnell mit zusätzlichen Impfdosen versorgen. Dass viele Länder dachten, es werde schnell genug für alle da sein, findet er unverständlich

«Aber es ist ja nicht so, als stünden überall in der Welt spezialisierte Fabriken ungenutzt herum», so Sahin.

Der Mainzer Hersteller Biontech will mehr Corona-Impfstoff als bisher geplant an die Europäische Union liefern. Das Unternehmen befinde sich «in fortgeschrittenen Diskussionen, ob und wie wir weitere Impfstoffdosen aus Europa für Europa in diesem Jahr zur Verfügung stellen können», teilte Unternehmenschef Ugur Sahin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit. Hintergrund sind Klagen über die Knappheit von Impfstoff in Deutschland und anderen EU-Staaten.