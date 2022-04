In voller Fahrt: Video zeigt, wie Security Töffli-Bub vom fahrenden Mofa rammt

Das Video, das derzeit auf Tiktok zirkuliert, zeigt einen überforderten Sicherheitsmann, der einen Jugendlichen vom Mofa rammt. Video: Tiktok

Darum gehts: Beim Töffli- und Solex-Meet im Ace Cafe Luzern wurde ein Jugendlicher von der Security vom Mofa gerammt.

Der Veranstalter distanziert sich vom unprofessionellen Handeln der externen Sicherheitsfirma.

Die Security weist die Schuld von sich.

Ein Jugendlicher fährt auf einem Mofa die Strasse entlang. Dann wird er von dem einem Security-Mann mit Leuchtweste in voller Fahrt vom Töffli gestossen, der Jugendliche fliegt die Böschung hinab. Zuvor ist im Video zu hören, wie die offenbar gestresste Security die Töffli-Buben anschreit, verbal entgleist und ihnen droht, einen Stock zwischen die Speichen zu werfen. Die Bilder stammen aus einem Tiktok-Video und entstanden am Ostermontag in Rothenburg LU.

«Überfordert und unprofessionell»

Rund 2000 Töffli-Fans versammelten sich an diesem Tag im Ace Cafe Luzern zum Töffli- und Solex-Meet. «Es war eigentlich ein wunderschöner Tag. Es war viel los und die Stimmung war gut», erzählt Dany Kunz. Doch der Geschäftsführer des Ace Cafes ärgert sich über den Zwischenfall. «Das macht mich traurig. Wir hatten schon 900 Events ohne Zwischenfälle und jetzt das.»

Kunz distanziert sich vom Verhalten des Security-Mannes einer externen Sicherheitsfirma. «Natürlich waren am Anlass auch viele junge Rebellen anwesend, doch das rechtfertigt ein solches Eingreifen auf keinen Fall», sagt Kunz, der die Szene aus der Distanz beobachten konnte. «Der Security-Mann war vollkommen überfordert und handelte unprofessionell. Die Situation hätte anders gelöst werden müssen.» Beim Mann im Video handelt es sich um Markus S.*, dem Geschäftsführer und Inhaber der Eagle Eye Security GmbH, die für den Sicherheits- und Verkehrsdienst am Töffli-Treff verantwortlich gewesen war. «Wir haben den Vertrag mit der Sicherheitsfirma nun aufgelöst und bereits eine andere Lösung gefunden.» Kunz will unter keinen Umständen, dass sich solche Vorkommnisse im Ace Cafe wiederholen.

1 / 3 Am Montag lud das Ace Cafe Luzern zum Töffli- und Solex-Meet. Rund 2000 Motorenfans sind mit gut 1000 Zweirädern angereist. Ace Cafe Luzern Dabei herrschte laut Veranstalter gute Stimmung und es war viel los. Ace Cafe Luzern Dabei kam es auch zu handgreiflichen Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen und der Security. Screenshot: Tiktok

«Ich wurde vom Töffli gerammt»

Ganz anders sieht der Sicherheitsbeauftragte Markus S. die Situation. «Unser Auftrag war es, Lärmbelästigungen und Rennen zu verhindern», erklärt S. Zuerst habe man versucht, mit den Jugendlichen zu reden, als diese ein Fahrverbot missachteten. «Aber der Verkehrsdienst wurde völlig missachtet», sagt S. weiter. Die Gäste seien ausser Kontrolle gewesen und hätten die Sicherheitsmitarbeiter beschimpft und tätlich angegangen. Die Situation sei derart eskaliert, dass der Sicherheitsdienst zwei Mal die Polizei aufbieten musste, damit diese zur Unterstützung Präsenz zeige.

Weiter zeige das Tiktok-Video nur die halbe Wahrheit, sagt Markus S. «Auf dem Video ist nicht zu sehen, dass der Jugendliche mein Stopp-Zeichen per Hand ignoriert hat», erklärt der Geschäftsführer der Sicherheitsfirma. Er weist die Anschuldigung von sich, den Jugendlichen vom Mofa gerammt zu haben. «Der Jugendliche ist absichtlich in mich hineingefahren.» Dabei sei S. am Bein verletzt worden. «Mein Knie ist derart angeschwollen, dass ich am Montagabend zum Arzt musste.»

Die beiden Einsätze bestätigt die Luzerner Polizei auf Anfrage. Dabei sei ein mutmasslich frisiertes Mofa sichergestellt worden.

*Name der Redaktion bekannt