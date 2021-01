Die ZHAW wird kritisiert, weil die Prüfungen der School of Management and Law kurzfristig verschoben werden.

Nächste Woche sollten an der ZHAW School of Management and Law die Modulendprüfungen stattfinden. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation entschied die Schulleitung am Donnerstag, dass alle zukünftigen ZHAW-Prüfungen digital ausgeführt werden.