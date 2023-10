Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee sind in Paartherapie

Paartherapie hilft, noch mehr zusammenzuwachsen

Schweighöfer wiederum sagt, Ruby habe ihn gelehrt, Menschen nicht vorschnell zu beurteilen: «Ich habe immer sehr schnell gewertet. Durch Ruby und ihre Gutmütigkeit habe ich gelernt, mit Menschen auf Augenhöhe zu beginnen. Das war lebensverändernd.» Eine gemeinsame Therapie helfe dem Paar, noch mehr zusammenzuwachsen, so Ruby O. Fee: «Das ist schön für uns als Paar – hilft mir aber auch für meine eigene Entwicklung extrem weiter.» Schweighöfer erklärt, er sei jemand, «der beruflich gern führt»: «Und genauso war ich auch am Anfang in unserer Partnerschaft. Erst durch die Reflexion während der Therapie ist mir klar geworden, dass so ein Verhalten nicht geht.»

Während der 42-Jährige derzeit immer öfter international arbeitet und viel in den USA ist, baut seine Partnerin ihre eigene Produktionsfirma auf. Nicht einfach für das Zusammenleben: «Ich war fast 20 Jahre lang echt viel weg von zu Hause – und ich bin es ehrlich gesagt leid. Für mich gibt es gerade keinen Grund, warum ich vier Monate von Ruby getrennt sein sollte. Dafür ist kein Film der Welt wichtig genug», so Schweighöfer.

«Meistens notieren wir Dinge, für die wir dankbar sind»

Gemeinsame Interessen, bewusst die gemeinsame Zeit zu gestalten, ist für das Paar daher umso wichtiger: Beide fotografieren leidenschaftlich gern, sammeln sogar Analog-Kameras. Und sie haben ihre Lieblingsorte: «Unser erstes Date hatten wir in einer Weinbar in Prenzlauer Berg. Heute sind wir am liebsten in unserer Wohnung in Berlin, im Haus auf dem Land oder mit unserem Boot auf dem Wasser. Da sind wir frei und haben Ruhe», sagt der Schauspieler.