Offenburg: Mutter des mutmasslichen Täters spricht

Die Mutter des mutmasslichen Täters von Offenburg, Mateja Z. (15), sagt, dieser sei vor der Tat sehr verschlossen gewesen. «Da muss was in der Klasse vorgefallen sein», sagt sie.

Nach brennbaren Flüssigkeiten gesucht

Amoklauf beschäftigte Mateja

Matejas Mutter ist ratlos, was das Motiv ihres Sohnes angeht. Sie sagt jedoch, dass ihn kürzlich ein «Amoklauf, der an einer serbischen Schule stattfand, sehr beschäftigt hat». Auch Social Media habe ihn mit Gewalttaten von Gleichaltrigen konfrontiert: «Vor zwei Monaten, als ein 14-Jähriger einen anderen 14-Jährigen wegen 60 Euro Schulden in Lohr am Main auf dem Schulhof erschossen hat, das hat er auch mitbekommen über Tiktok.»