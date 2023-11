Offenburg: Tötungdelikt in Offenburg – mögliches Motiv

Der 15 Jahre alte Tatverdächtige soll am Donnerstag in einer sonderpädagogischen Schule der Stadt Offenburg auf einen gleichaltrigen Mitschüler geschossen haben.

Nach den tödlichen Schüssen eines 15-Jährigen auf einen Gleichaltrigen in einem Klassenzimmer einer Schule in Offenburg haben die Ermittlungsbehörden am Freitag weitere Erkenntnisse veröffentlicht. Viele Fragen aber sind noch offen. So auch die Frage, was den Jungen zur Tat getrieben haben könnte. Laut «Bild» kann die Polizei Eifersucht nicht ausschliessen. Offenbar sollen der Tatverdächtige und das Opfer in dasselbe Mädchen verliebt gewesen sein. Der mutmassliche Schütze soll zu ihr einmal gesagt haben, dass er für sie töten würde. Dies hätten zwei Freunde des Verstorbenen erzählt.