Interlaken nach Ja zu Burka-Verbot : «Offene Willkommenskultur sieht anders aus»

Der Gemeindepräsident und der Tourismusdirektor aus Interlaken zeigen sich enttäuscht über das Ja zum Verhüllungsverbot. Rückgänge bei arabischen Gästen befürchten sie aber nicht.

Gemeindepräsident und Tourismusdirektor bedauern das Abstimmungsresultat. An einen Einbruch bei den Gästezahlen glauben sie derweil nicht.

In Interlaken etwa lag der Anteil Nein-Stimmen bei 52,3 Prozent.

Während die Schweizer Bevölkerung Ja zur Burka-Initiative sagte, wurde sie in mehreren touristischen Gemeinden abgelehnt.

Mit 51,2 % Prozent wurde die Volksinitiative zum Verhüllungsverbot knapp angenommen. Mehrere Gemeinden, die bei Touristen aus der Golfregion beliebt sind, haben die Vorlage allerdings abgelehnt. In Interlaken etwa, wo Gäste aus dem arabischen Raum im Jahr 2019 rund 8.6% der Logiernächte ausmachten, gab es 52,3 Prozent Nein-Stimmen.

«Wir sind etwas enttäuscht über die Annahme der Initiative», sagt Interlakens Gemeindepräsident Philippe Ritschard (FDP). Dass das Abstimmungsergebnis indes grosse Auswirkungen auf Interlakens Tourismus haben wird, glaubt er nicht. So hätten das Tessin oder Österreich, wo seit Jahren Verhüllungsverbote in Kraft sind, keinen signifikanten Rückgang an arabischen Gästen verzeichnet. «Ich sehe nicht ein, weshalb das bei uns anders sein sollte.»