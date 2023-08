Bäckeranlagen-Situation weckt Erinnerungen an Platzspitz in den 80ern

In einem Stadtzürcher Park konsumieren Süchtige Crack und andere Drogen. Das weckt Erinnerungen an Zürichs düstere Zeiten: Als Platzspitz und der stillgelegte Bahnhof Letten von Tausenden Drogenabhängigen belagert wurden.

Offener Drogenkonsum : Bäckeranlage heute erinnert an Platzspitz in den 80ern

1 / 24 Von 1986 bis 1995 herrschte Ausnahmezustand in Zürich: Tausende Drogensüchtige trafen sich täglich in Zürich am Platzspitz und später am Letten, um zu dealen oder Drogen zu konsumieren. (Aufnahme vom 1. Januar 1990) imago/ZUMA/Keystone Die Anfänge der offenen Drogenszene von Zürich liegen in den 1970er-Jahren. Anfang des Jahrzehnts tauchte erstmals Heroin in Zürich auf. 1974 kam Kokain hinzu. Im Jahr darauf stellte der Bund Drogenhandel und -konsum unter Strafe. Schweizerisches Sozialarchiv/Gertrud Vogler Ungeachtet dessen nahm der Konsum von illegalen Substanzen und besonders von Heroin in Zürich stetig zu. Es bildeten sich erste kleinere offene Drogenszenen. Etwa an der sogenannten Riviera beim Bellevue, am Stadelhofen oder beim Hirschenplatz. Wikimedia Commons/Mpv_51/PD

Darum gehts Zürich hat wieder eine Drogenszene.

In der Bäckeranlage werden offen Drogen wie Crack und Freebase konsumiert.

Auch in den 1980er- und 1990er-Jahren wurde Drogenkonsum in der Limmatstadt offen zur Schau gestellt.

Dies vor allem auf dem Platzspitz und später am stillgelegten Bahnhof Letten.

In der Bäckeranlage in der Stadt Zürich konsumieren zahlreiche Personen Drogen wie Crack. Die Polizei hat bereits ihre Patrouillentätigkeit erhöht. Auch private Sicherheitsdienste und Mitarbeitende von sip züri sind im und um den Park herum im Einsatz. «So soll es bleiben, bis sich die Lage wieder verbessert», sagte Heike Isselhorst vom Stadtzürcher Sozialdepartement zu 20 Minuten.

Dass das eintritt, hoffen auch viele 20-Minuten-Leserinnen und -Leser. Andere haben Verständnis für die Platzwahl der Konsumierenden. Wieder andere fühlen sich an die Anfangszeiten auf dem Zürcher Platzspitz erinnert, wo in den 1980er- und 1990er-Jahren Süchtige aus der Schweiz und dem Ausland vor allem Heroin konsumierten. Damals hatte Zürich die schlimmste offene Drogenszene Europas. Zunächst im «Needle Park», wie der Platzspitz von der internationalen Presse genannt wurde, später auch am stillgelegten Bahnhof Letten. Dorthin hatte sich die Szene nach der planlosen Schliessung des Platzspitzes im Jahr 1992 verlagert.

Was damals los war, erfährst du in der obigen Bildstrecke. Wie sich Giro und Martin, die damals in der Szene verkehrten, an die Zeiten erinnern, erzählen sie im Video:

«In Wunden voller Maden suchten sie nach Venen»: Zwei Ex-Drogenkonsumenten erinnern sich an die Zeit der offenen Drogenszene am Zürcher Platzspitz. 20min/Murat Temel

Wie es gelang, die offene Drogenszene von Zürich schliesslich doch aufzulösen, erfährst du hier.

Kanntest du die Geschichte vom Platzspitz? Ja, ich hab damals selbst dort Zeit verbracht. Ja, ich kenne Leute, die dort waren. Ja, aus den Medien. So ganz genau wusste ich nicht, was damals dort los war. Nein, das ist mir alles völlig neu.

Wissen-Push Abonniere in der 20-Minuten-App die Benachrichtigungen des Wissen-Kanals. Du wirst über bahnbrechende Erkenntnisse und Entdeckungen aus der Forschung, Erklärungen zu aktuellen Ereignissen und kuriose Nachrichten aus der weiten Welt der Wissenschaft informiert. Auch erhältst du Antworten auf Alltagsfragen und Tipps für ein besseres Leben. So gehts: Installiere die neueste Version der 20-Minuten-App. Tippe oben rechts aufs Einstellungs-Menü (drei Striche mit Kreis), dann «Einstellungen» und schliesslich auf «Push-Mitteilungen». Wähle die gewünschten Themen aus und klicke dann «Weiter». Wähle nun, falls gewünscht, eine Region aus und klicke «Weiter». Beim Punkt «Themen» kannst du jetzt «Wissen» auswählen. «Bestätigen» klicken und du bist dabei!