Eine Passantin hat auf einem Balkon in Ibach SZ am Sonntag kurz nach 21 Uhr ein offenes Feuer bemerkt, teilt die Kantonspolizei Schwyz am Montag mit. Sie hat die Bewohner des Mehrfamilienhauses umgehend alarmiert. Das Feuer an der Erlenstrasse konnte die Feuerwehr Schwyz rasch löschen, so die Kantonspolizei Schwyz.