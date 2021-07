Die Mannschaften im Vergleich - Offensive hui, Defensive hui – so stark sind Italien und England

1 / 10 England und Italien spielen den EM-Final gegeneinander. Pool via REUTERS Wir zeigen euch die vier Mannschaftsteile. Getty Images Gianluigi Donnarumma hielt den entscheidenden Penalty von Morata im Halbfinal. Getty Images

Darum gehts Italien und England haben an diesem Turnier nur wenige Schwächen gezeigt.

Wir vergleichen die einzelnen Mannschaftsteile.

Beide Teams punkten mit einer starken Defensive und Kreativität in der Offensive.

Tor

Gianluigi Donnaruma

Mit 22 Jahren hat Gianluigi Donnaruma bereits über 200 Spiele in der Serie A absolviert. Dazu gesellen sich bereits 32 Länderspiele. Auch an dieser EM wusste der langjährige Milan-Spieler, dessen Vertrag Ende Juni ausgelaufen ist, zu überzeugen. In den ersten vier Spielen des Turniers blieb er ohne Gegentor. Erst der Österreicher Sasa Kalajdzic konnte Donnaruma mit einem Kopfball in der Verlängerung des EM-Achtelfinals bezwingen. Zuvor schaffte es der Goalie aber einen Rekord aufzustellen. Er blieb 1144 Minuten ohne Gegentor und knackte die Bestmarke seines Landsmanns Dino Zoff, die 40 Jahre Bestand gehabt hatte. Im Elfmeterschiessen gegen Spanien wurde er mit dem gehaltenen Elfmeter von Morata zum Helden.

Jordan Pickford

Ein Gegentreffer in sechs Spielen – mehr braucht man fast nicht über Jordan Pickford zu wissen. Der Everton-Goalie, der seit 2018 die Nummer 1 Englands ist, war vor dem Turnier nicht unbestritten. Mit starken Paraden hat er sich aber in die Herzen der Fans gespielt. Seinen einzigen Gegentreffer kassierte er gegen Dänemark durch einen stark getretenen Freistoss. Auch Pickford stellte hauchdünn eine Bestmarke auf. 721 Spielminuten blieb er ohne Gegentor. England-Ikone Gordon Banks blieb im Jahr 1966 720 Minuten ohne Tor. Ausserdem schaffte es kein Torhüter zuvor in fünf EM-Spielen keinen Treffer zu kassieren.

Abwehr

Italien

70 Jahre alt ist das Innenverteidiger-Duo Bonucci (34) und Chiellini (36) zusammengezählt. Der Captain und sein Stellvertreter liefern aber auch im fortgeschrittenen Alter eine fantastische EM. Die beiden verstehen sich aufgrund des langjährigen Zusammenspiels in der Nationalmannschaft und bei Club Juventus Turin blind. Bis zum Viertelfinal gegen Belgien hatte Italien wohl auch den besten Linksverteidiger des Turniers im Team. Leonardo Spinazzola verletzte sich aber schwer und wird nun von Emerson ersetzt – einem Champions-League-Sieger. Allerdings spielte Emerson in der vergangenen Saison keine grosse Rolle bei Chelsea und kam nur auf knapp 300 Einsatzminuten in der Champions League und der Premier League. Rechts verteidigt Giovanni Di Lorenzo, der PSG-Söldner Alessandro Florenzi nach einer Verletzung verdrängen konnte.

England

Selten spielte in den vergangenen Jahren ein englisches Innenverteidiger-Duo so abgeklärt wie Harry Maguire und John Stones. Auch mit den Aussenverteidigern harmoniert die Zusammenarbeit. Kein Wunder, spielen doch Maguire, Stones, Walker und Shaw alle in Manchester. Zwei bei City und zwei bei United. Die Belohnung für die starken Leistungen – erst ein Gegentor kassierte das Team von Trainer Gareth Southgate.

Mittelfeld

Italien

Marco Verrati, Jorginho und Nicolo Barella – ein Trio mit besonders viel Klasse. Veratti und Jorginho lenken das Spiel. Nicolo Barella ist für die offensive Kreativität zuständig. Jorginho könnte der erst zehnte Spieler werden, der die Champions League und die Europameisterschaft in der gleichen Saison gewinnt. Wie stark Jorginho derzeit drauf ist, zeigt sein entscheidender Penalty gegen Spanien.

England

Declan Rice und Kelvin Philipps – wer vor der EM mit diesem Sechser-Duo gerechnet hätte, sollte sich auf Sportwetten fokussieren, sitzt doch mit Jordan Henderson ein Führungsspieler nur auf der Bank. Die beiden defensiven Mittelfeldspieler räumen im Mittelfeld auf und beweisen durchaus, dass sie auch Offensiv-Akzente setzen können. So bereitete Philipps im ersten Spiel gegen Kroatien den so wichtigen Siegtreffer mit einer tollen Einzelleistung vor.

Angriff

Italien

Ciro Immobile schoss in den vergangenen zwei Saisons in der Serie A 56 Tore für Lazio Rom. Auch an der EM startete er erfolgreich mit zwei Treffern aus den ersten beiden Spielen. Mittlerweile hapert es aber mit dem Toreschiessen, allerdings stellt sich der Stürmer auch in den Dienst der Mannschaft. Die fehlenden Treffer machen die beiden Aussenstürmer der Azzuri wieder weg. Lorenzo Insigne und Federico Chiesa spielen ein starkes Turnier – bei Chiesa ist besonders die K.o.-Phase eindrücklich.

England

Was haben Jadon Sancho, Marcus Rashford und Jack Grealish gemeinsam? Richtig, sie sind Superstars, haben aber an dieser EM nicht einmal 30 Prozent aller Spielminuten absolviert. Der Grund dafür: Eine Offensive um Raheem Sterling, Mason Mount, Captain Harry Kane und den Youngster Bukayo Saka – ausserdem Phil Foden, der zu Beginn des Turniers noch regelmässig in der Startelf stand. Die Offensive hat es in sich und Harry Kane könnte sich mit zwei Treffern zum Toptorjäger des Turniers krönen. Seine vier Tore erzielte er alle in der wichtigen K.o-Phase.

Mach mit beim Euro-Game Mehr als 200’000 Sofortpreise im Gesamtwert von über 600’000 Franken sind zu gewinnen beim Euro-Game von Denner und 20 Minuten. Als Hauptpreis winkt ein Jahr gratis einkaufen bei Denner. Wie du diese Preise gewinnen kannst und alle weiteren Informationen zum Euro-Game, findest du hier.