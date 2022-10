YB – St. Gallen: Offensivspektakel garantiert – wer setzt sich im Spitzenkampf durch?

Die Espen stehen mit 15 Punkten aus neun Spielen weiter solide auf Platz 3. Zuletzt gab es jedoch zwei Niederlagen in Folge – erst knapp gegen Sion, am vergangenen Wochenende dann aber auch gegen Basel. Bleiben diese lediglich Betriebsunfälle, oder kommt die bislang so überzeugende Sturmabteilung der Espen ins Stocken?