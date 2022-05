Brisante Recherche enthüllt: Offizielle WM-Hotels in Katar lehnen Schwule ab

Gastgeber in der Kritik : Homophobie in Katar – offizielle WM-Hotels lehnen Schwule ab

Neuer Wirbel um WM-Gastgeber Katar. Gemäss verdeckten Recherchen, sollen es im Wüstenstaat einige Hotels ablehnen, homosexuelle Menschen zu beherbergen. Die Fifa verspricht eine Reaktion.

Das WM-Gastgeberland steht zudem auch wegen Ausbeutungen von Arbeitern seit längerer Zeit in der Kritik.

Zahlreiche Fans fordern immer wieder zu einem Boykott der WM auf. Hier etwa bei einem Bundesligaspiel in Freiburg.

Kein Zugang für Schwule in einigen katarischen Hotels? Dies enthüllt eine neue Recherche aus Skandinavien.

Die Fifa reagiert und sagt, dass sie für einen diskriminierungsfreien Empfang der Gäste sorgen will.

Neue Recherchen rücken WM-Gastgeber Katar in ein schlechtes Licht.

Bei der Fussball-WM in Katar müssen Schwule und andere Menschen der LGBTQI+-Gemeinschaft damit rechnen, in einigen Hotels keine Zimmer zu bekommen. Das ergab eine gemeinsame Recherche der drei skandinavischen TV-Sender NRK (Norwegen), DR (Dänemark) und SVT (Schweden). Journalisten hatten sich demnach als schwules Paar ausgegeben und bei insgesamt 69 offiziellen WM-Hotels des Fussball-Weltverbandes Fifa ein Zimmer angefragt.

Die Abkürzung LGBTQI+ fasst Menschen unterschiedlicher Identitäten und sexueller Orientierungen zusammen, also Menschen, die lesbisch, schwul, bisexuell, trans, queer und intersexuell sind. In Katar ist Homosexualität grundsätzlich verboten und wird mit bis zu sieben Jahren Gefängnis bestraft.

«Anständig gekleidet» sind Schwule willkommen

In der Vergangenheit habe es Vorfälle gegeben, bei denen die Polizei homosexuelle Katarer aus Hotels geholt habe, hiess es von einem Hotel. Zudem würde man gegen die Landespolitik verstossen, wenn man «sich schminkt und homosexuell kleidet». «Anständig gekleidet» und ohne sexuelle Handlungen sei das Paar aber willkommen. 33 Hotels hatten keine Einwände, 13 antworteten nicht oder sind derzeit nur Corona-Quarantäne-Hotels.

«Fifa sorgt für diskriminierungsfreien Empfang»

«Die Fifa wird dafür sorgen, dass die genannten Hotels erneut auf unsere strengen Anforderungen in Bezug auf einen diskriminierungsfreien Empfang der Gäste hingewiesen werden. Hotels und anderen Dienstleistern, die mit der WM in Verbindung stehen, wird der Vertrag gekündigt, wenn sie die hohen Anforderungen der Organisatoren nicht erfüllen», teilte die Fifa am Freitag auf Anfrage mit.