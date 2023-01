Offizier erschiesst Wachsoldaten (20) in Flugfeld-Kaserne

Österreich : Offizier erschiesst randalierenden Wachsoldaten (20) in Flugfeld-Kaserne

Bei einem Schusswechsel hat ein Offizier des österreichischen Bundesheers mit seiner Dienstpistole einen Soldaten erschossen, der im Wachlokal randaliert und mit einem Sturmgewehr herumgeballert hatte.

1 / 4 Der getötete Soldat hatte mit seinem Sturmgewehr herumgeballert. IMAGO/SEPA.Media Offenbar war es zu einem Streit mit seinem Vorgesetzten gekommen. IMAGO/SEPA.Media Der tödliche Zwischenfall ereignete sich um 6.55 Uhr in der Flugfeld-Kaserne in Wiener Neustadt. Bundesheer

Darum gehts In einer Kaserne in Wiener Neustadt kam es am Freitagmorgen zu einem tödlichen Zwischenfall.

Ein Offizier erschoss einen Wachsoldaten, der zuvor mehrere Schüsse aus einem Sturmgewehr abgegeben hatte.

Den Schüssen war ein heftiger Streit vorangegangen.

Ein österreichischer Wachsoldat ist am frühen Freitagmorgen bei einem Schusswechsel von seinem Vorgesetzten getötet worden. Zuvor habe der Soldat am Freitagmorgen in der Flugfeld-Kaserne in Wiener Neustadt mehrere Schüsse mit einem Sturmgewehr abgegeben, sagte der Sprecher des österreichischen Verteidigungsministeriums, Michael Bauer, der Deutschen Presse-Agentur. Daraufhin habe der Vorgesetzte den Mann mit seiner Dienstpistole erschossen.

«Es hat offenbar schon davor einen Streit zwischen dem Wachsoldat und seinem Vorgesetzten, dem Offizier vom Tag, gegeben», so Bauer. Der Vorgesetzte sei im Zuge der Auseinandersetzung verletzt worden. Er wurde in ein Spital gebracht, sei aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Der Vorfall ereignete sich kurz vor sieben Uhr am Freitagmorgen. Ob der Offizier in Notwehr gehandelt hatte, wird nun abgeklärt. Die Ermittlungen werden von der Mord- und Tatortgruppe des Landeskriminalamtes geführt. «Wir stehen am Anfang der Ermittlungen», sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager.

Bei dem Getöteten handelt es sich laut dem Sprecher um einen 2002 geborenen Mann, der in Wiener Neustadt in Niederösterreich seinen Wehrdienst leistete.

Die Flugfeld-Kaserne in Wiener Neustadt war schon im November 2019 in die Schlagzeilen geraten: Ein Soldat war von Belgischen Schäferhunden angefallen und getötet worden. Der 31-Jährige wurde leblos in einer Zwingeranlage aufgefunden. Er war unter anderem für Auslauf und Fütterung mehrerer Tiere zuständig. Ein Ermittlungsverfahren gegen den zuständigen Hundeführer und gegen nicht konkret ausgeforschte Verantwortliche des Bundesheers wurde Ende 2020 eingestellt.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.