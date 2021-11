Rechtsstreit seit vier Jahren – Offizier steht wegen Hitlergruss wieder vor Gericht

Am 26. November wird der Fall am Appellationsgericht erneut verhandelt.

Am 4. November 2017 befand sich der Thurgauer Swisscoy-Offizier M. N. in der Brandhüsli-Bar im Feldlager Prizren im Kosovo. Dort fand eine Schlagerparty statt, bei der M. N. in angetrunkenem Zustand den Arm zum Hitlergruss hob und «Heil Hitler!» sowie «Sieg Heil!» schrie. Daraufhin wurde er von einem Barangestellten aufgefordert, das Lokal zu verlassen. M. N. schlug diesem mit dem Handrücken ins Gesicht. Die Militärjustiz klagte den Thurgauer Leutnant wegen Rassendiskriminierung an.