Mord auf See – Krimi auf Öltanker löst Rätsel auf - wie kam der Täter zur Waffe?

An Bord des Öltankers Ayane ereignete sich in der Nacht auf den 23. Oktober 2021 ein Doppelmord: Der Dritte Offizier tötete mit einer Schusswaffe den Captain und den Ersten Offizier.

Ein doppelter Mordfall auf See erschüttert die argentinische Handelsschifffahrt: Vor der Küste Buenos Aires tötete ein ranghoher Seemann den Captain und seinen Ersten Offizier an Bord eines Tankers. Dann führte er seine blutige Jagd weiter – der Zweite Offizier konnte sich nur retten, weil er sich rechtzeitig in seiner Kabine versteckt hatte. An seiner Tür zeugen mehrere Einschusslöcher vom Terror, de m er entkommen konnte.

Täter sollte wegen Fehlverhaltens von Bord gehen

Der Killer schoss weiter, beschädigte mehrere Navigationsgeräte. Einem Teil der Besatzung gelang es, sich in einem Bereich des Schiffes zu isolieren. Knapp zwei Stunden später meldete sich Lima per Funk bei der Küstenwache: « Der Kapitän und der Erste Offizier sind tot, ich habe sie getötet und werde mich stellen. Ich möchte also, dass die Küstenwache kommt und mich verhaftet » , erklärte der 52-Jährige. Am Abend vor der Schiesserei auf der Ayane hatte der Captain ihm mitgeteilt, dass er wegen Fehlverhaltens von Bord gehen würde, sobald das Schiff an Land gehe. War das das Motiv, um zu töten?