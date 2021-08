Urteil gefallen : Offiziersanwärter versuchte Soldatin zu vergewaltigen

Ein Offizier wurde vom Militärgericht wegen sexueller Nötigung verurteilt und degradiert. Es ist ein Fall mit Signalwirkung.

1 / 3 Ein 21-jähriger ehemaliger Offizier musste sich in Frauenfeld vor dem Militärgericht wegen sexueller Nötigung verantworten. Tamedia/Urs Jaudas Zwei bis drei Fälle von sexuellen Übergriffen würden pro Jahr von der Militärjustiz verfolgt. 20min/Simon Glauser Auch wurde im Prozess klar, dass ein fragwürdiges Klima herrschte in der Kaserne. 20min/Simon Glauser

Darum gehts Ein damaliger Offiziersanwärter belästigte eine Soldatin in ihrem Zimmer.

Nach drei Jahren fällt das Urteil.

Das Opfer leidet bis heute unter der Tat.

Ein 21-jähriger ehemaliger Offizier musste sich in Frauenfeld vor dem Militärgericht wegen sexueller Nötigung verantworten. Das Gericht hat gestern ein Urteil mit Signalwirkung gefällt. Der Mann wurde verurteilt, weil er vor drei Jahren versucht hat, in einem Offizierszimmer eine Soldatin zu vergewaltigen. Zum Vorfall war es laut «Tages-Anzeiger» im Juli 2018 gekommen.

Der damalige Wachtmeister und heutige Leutnant hat eine heute 27-Jährige, die damals die Durchdiener-Rekrutenschule absolvierte, in ihrem Zimmer bedrängt. Vor Gericht präsentierte sich der grossgewachsene Mann mit tiefer Stimme in Kampstiefeln und Kampfuniform.

Die Soldatin bot ihm laut Anklage bei einer Rauchpause an, ihr Zimmer zu zeigen. Da sie als Frau in einem Offizierszimmer übernachten durfte. Im Zimmer angelangt, versuchte der Luzerner die Frau aus der Romandie zu küssen. Diese wollte ihn wegzudrücken mit den Worten: «What are you doing?» Der Luzerner verstand dies als Aufforderung, wie vor Gericht bekannt wurde.

Seelsorger musste kichern

Der Mann setzte sich auf die Beine der Frau und versuchte den Gürtel ihrer Hose zu öffnen. Schliesslich liess er nach 20 Minuten von ihr ab, als sie ihn mehrmals abwehrte und sagte, sie sei noch Jungfrau. Die Soldatin sagte, nachdem er das Zimmer verlassen habe, habe sie geduscht und sich «schmutzig und grauenhaft» gefühlt.

Nach dem Vorfall in der Kaserne von Moudon sei sie aufgelöst gewesen. Sie wirke bedrückt und in einem schlechten Zustand, sagten ihre Kameraden, denen sie sich anvertraute. Auch ein Seelsorger wurde informiert. Doch der Hauptmann und reformierte Pfarrer schien überfordert mit der Situation. Als sie ihm den Vorfall schilderte, muss der Seelsorger erst kichern. «Aus Unsicherheit», erklärt er sich vor Gericht. Darauf sagt er ihr, dass der Vorfall nicht so schlimm gewesen und sie ja nicht vergewaltigt worden sei.

Er riet ihr auch vom Besuch eines Psychologen ab. Er gab vor Gericht an, dass er von der Situation überfordert gewesen sei, dass er seit 15 Jahren keine Weiterbildung gehabt habe. Die Armee hat den Fall zudem nie mit ihm aufgerollt und besprochen.

Unteroffiziere bewerteten Frauen in der Kaserne

Auch wurde im Prozess klar, dass ein fragwürdiges Klima herrschte in der Kaserne: Die damaligen Unteroffiziere bewerten die wenigen Frauen in der Kaserne und diskutieren, wie man ihnen einen «sexuellen Gefallen abringen» und sie «knacken» könne. Nach der Beendung ihres Dienstes habe sie Mühe gehabt, den Vorfall zu verarbeiten. In einem anonymen Brief wandte sie sich an einen Brigadier, indem sie den Vorfall schilderte. Aus Scham, aus Rücksicht auf die Familie des Täters habe sie auf eine Anzeige verzichten wollen.

Schliesslich wird die Militärjustiz aktiv. Nach zweieinhalb Jahren ist am Donnerstag das Urteil gefallen: schuldig wegen sexueller Nötigung. Gerichtspräsidentin Martina Notargiacomo sagt, dass das Opfer glaubhaft gesprochen und gezeigt habe, dass es nicht mit den Handlungen einverstanden gewesen sei. «Es spricht dafür, dass in ihrem Zimmer etwas Schlimmes passiert ist.»

Der Offizier bekommt elf Monate bedingt, eine Busse von 1200 Franken, zudem muss er eine Genugtuung zahlen an das Opfer von 3000 Franken zuzüglich Zins. Er wird dazu zum Soldaten degradiert. Zwei bis drei Fälle von sexuellen Übergriffen würden pro Jahr von der Militärjustiz verfolgt, darunter seien aber auch kleinere Delikte wie sexistische Bemerkungen, sagt Armeesprecher Daniel Reist zum «Tages-Anzeiger».

Wirst du oder wird jemand, den du kennst, sexuell belästigt? Hier findest du Hilfe: Belästigt.ch, Onl ineberatung bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz Verzeichnis von Anlaufstellen Online Opferberatung Beratungsstellen der O pferhilfe Schweiz

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!