Offroader: 10 Autos, mit denen du die Zombie-Apokalypse überlebst

Obwohl eine Zombie-Apokalypse höchst unwahrscheinlich ist, willst du in einem solchen Fall ein Auto in der Garage haben, dass dir dein Überleben sichert.

Zugegeben, die Chancen auf eine Zombie-Apokalypse à la «Walking Dead» gehen wohl eher gegen null. Sollte sich aber trotzdem eine Pilzmutation wie in «The Last Of Us» ausbreiten, kann ein Auto deine Überlebenschancen massiv erhöhen – besonders, wenn du auf einen dieser knallharten Boliden zurückgreifst.

1. Jeep Gladiator Rubicon

Der Jeep Gladiator ist gross, aber nicht zu gross, und seine Geländetauglichkeit und Zähigkeit sind Trümpfe, die man ausspielen kann, wenn man Untote niedermäht. Und mal ehrlich, ein Auto, das Gladiator heisst, ist wie geschaffen, um das Überleben der Menschheit zu sichern.

2. Opel Combo

Eignet sich als Versteck vor Zombies, besonders in diesem Farbton: Der Opel Combo. Stellantis

Zugeben der Opel Combo macht nicht gerade den Eindruck, dass er Zombies zur Strecke bringen könnte, aber das ist auch sein Geheimnis. Der Hochdachkombi ist so unauffällig, das selbst die schlausten Untoten nicht auf die Idee kommen würden, dass dies ein Fluchtfahrzeug sein könnte.

3. Dodge Challenger Hellcat

Der Dodge Challenger Hellcat fährt auch den schnellsten Zombies davon. Stellantis

Zombies waren früher immer langsam. Dann kam «28 Days Later» und plötzlich waren sie schnell. Mit dem 707 PS starken Dodge Challenger Hellcat ist das kein Problem. Und auch wenn es schnellere Supercars gibt, die Höllenkatze ist nicht nur schnell, sondern auch geräumig – was man von einem Lamborghini nicht behaupten kann.

4. Tesla Cybertruck

Wäre wohl das perfekte Fluchtauto, wenn man ihn in der Schweiz schon fahren könnte: Der Tesla Cybertruck. Tesla

Der Tesla Cybertruck wäre das ideale Überlebensgerät für den Weltuntergang. Gross, brachial, und rein elektrisch, obwohl der Umweltgedanke beim Niedergang der Menschheit auch keine Rolle mehr spielen würde. Beim Ungetüm gibt es aber ein Problem – in der Schweiz wird er noch nicht ausgeliefert.

5. Ford F-150 Lightning

Viel Platz, viel Strom: Das ist der Ford F-150 Lightning. Ford Motor Company Switzerland SA

Dafür gibt es den Ford F-150 Lightning und Ende November kommt er sogar in die Schweiz. Der legendäre Pick-up ist sowas wie der elektrifizierte Traum eines jeden Amerikaners. Ein Auto so gross wie ein Container, Platz in Hülle und Fülle und mit einem bidirektionalen Ladesystem, dass es einem erlaubt, ein ganzes Haus bis zu zehn Tage mit Strom zu versorgen.

6. Lucid Air

Das Problem bei der Flucht mit Elektroautos: Woher kommt neuer Strom? Dieses Modell schafft mit einer Ladung immerhin 883 Kilometer. Lucid

Wenn die Welt unter geht, dann dürfte Strom ziemlich knapp werden. Deshalb lohnt es sich, wenn man ein E-Auto hat, das über genügend Reichweite verfügt. Und da kommt aktuell nur der Lucid Air infrage mit einer Reichweite von 883 Kilometer. Damit schafft man es sicher bis ins nächste Notfallcamp – ohne Ladestopp.

7. Mercedes-Benz AMG G63 6x6

Auch wenn es so aussieht: Fliegen kann der Mercedes nicht. Dafür ist er einer der exklusivsten Offroader überhaupt. Mercedes-Benz AG

Für den wohlhabenden Überlebenden der Zombie-Apokalypse gibt es nur ein Auto, der Mercedes-AMG G63 6x6. Er hat all die luxuriösen Ausstattungsmerkmale eines Weltklasse-Reisewagens, ist aber ein Monster.

8. Pal-V

Wer dafür fliegen kann, ist der Pal-V: Dieses Auto eines niederländischen Herstellers hat einen eingebauten Rotor. Pal-V

Zombies kann man erschiessen, erstechen oder anzünden, trotzdem versuchen sie weiterhin an dein Gehirn zu kommen. Eine Flucht nach vorn ist da aussichtslos. Aber nicht mit dem Pal-V. Rotorblätter aufgeklappt und schon lässt man die Meute mit dem fliegenden Auto unter sich.

9. WaterCar H1 Spec

Damit gelingt die Flucht auch auf dem Wasser: Der WaterCar H1 kann nämlich schwimmen. WaterCar

Können Zombies schwimmen? Eine Frage, die die Zombie-Gemeinde spaltet. Mit dem Amphibienfahrzeug H1 Spec von Watercar gehen wir auf Nummer sicher.

10. BMW X5 Protection VR6

Der BMW X5 Protection ist komplett gepanzert und würde damit sogar gegen Zombies mit Schusswaffen helfen. BMW

Filmzombies sind nicht besonders schlau, aber in «Land of the Dead» von 2005 lernen sie den Umgang mit Schusswaffen. Das heisst, ein gepanzertes Fahrzeug wäre nicht schlecht. Im Angebot hätten wir den brandneuen komplett gepanzerten BMW X5 Protection VR6.