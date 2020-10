Offset wurde in Los Angeles kurzzeitig festgenommen.

Am Samstag wurde Offset (28) in Los Angeles kurzzeitig festgenommen, wie TMZ.com berichtet. Die Polizeibeamten legten dem Rapper Handschellen an, weil sie zuvor darüber informiert worden seien, dass jemand aus seinem Auto heraus mit einer Waffe auf die Demonstrierenden einer Donald-Trump-Kundgebung gezielt hatte.