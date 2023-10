Offshore: «Wer zur Schweiz steht, bezahlt seine Steuern hier»

1 / 3 Früher ein Hort für Menschen, die Steuern hinterziehen wollten, heute ein Musterknabe: Die UBS. 20min/Celia Nogler So sieht das zumindest eine Denkfabrik der EU, die die Schweiz als positives Beispiel für den Kampf gegen die Steuerhinterziehung nennt. TDG «Vor der Finanzkrise in den Jahren 2008 und 2009 verwaltete die Schweiz fast die Hälfte des Offshore-Vermögens», heisst es in der Studie. Nun sei der Anteil auf etwa 20 Prozent gesunken. 20min/Celia Nogler

Vor der Finanzkrise in 2008 und 2009 verwaltete die Schweiz fast die Hälfte des Offshore-Vermögens, heisst es in einer Studie. Jetzt seien es nur noch 20 Prozent der rund zwölf Billionen US-Dollar, die Menschen im Ausland halten. Seither seien viele Offshore-Gelder nach Asien abgewandert, vor allem nach Singapur und Hongkong. Dazu hat die 20-Minuten-Community eine klare Meinung: Ihr findet, dass das Geld in der Schweiz bleiben soll.

Kuckda98 etwa schreibt: «Ich bin froh, habe ich genug Geld, sodass ich auch die Steuern in der Schweiz bezahlen und hier wohnen kann und nicht so eine Würg-Lösung mit Dubai oder Monaco suchen muss.» Keynes geht sogar etwas weiter. Er meint: «Wer Schweizer ist und wer zur Schweiz steht, bezahlt seine Steuern hier.»

Auch @Besserwüsser sieht es ähnlich: «Ich habe lieber viele Millionäre und Milliardäre in der Schweiz, die prozentual ein bisschen weniger bezahlen als ich, aber in Franken ein Vielfaches. Denn Strassen, Spitäler und Altersvorsorge muss der Staat nicht in Prozenten, sondern in Franken bezahlen. Der Neid ist absolut Fehl am Platz. Uns geht es nicht besser, wenn wir keine vermögenden Personen mehr haben!»

«Global die gleiche Steuer!»

Alsodoch präsentiert gar eine Lösung: «Warum nicht global für Reiche die gleiche Steuer? Dann würde das mit dem Geld verschicken aufhören.» Tööni sieht es ähnlich kritisch: «Da soll noch einer sagen, dass grosser Reichtum Freude macht, wenn man so viel Aufwand hat, Steuern zu vermeiden. Die Anwälte, die einem die Schlupflöcher zeigen, kosten möglicherweise mehr als das, was dann an Steuern eingespart werden kann.»

Me_and_myself macht eine Einschätzung: «Der Peak-Reichtum hierzulande ist meines Erachtens vorbei. Wer denkt, dass die Schweiz so reich ist, nur weil die Leute fleissig sind, der ist relativ naiv. Für die Schweiz brechen jetzt unter dem internationalen Druck immer mehr ehemalige Steuerquellen ein.» Er fasst zusammen: «Bankgeheimnis und damit lukrative Vermögensverwaltung: weg. Steuerhoheit: weg.»

«Die Vermögenden sollen mehr bezahlen»

Auch F@66 steht dem Thema Offshore-Steuern kritisch gegenüber: «Die momentane Lage der Wirtschaft ist nicht gerade positiv wegen all der Unruhen. Die Menschen in Europa haben nicht mehr so viel in der Tasche wegen all den Teuerungen.» Er findet: «Deshalb wäre es Zeit, dass auch die Vermögenden ein bisschen mehr bezahlen, denen tut das nicht so weh wie einem Durchschnittsverdiener.»

Fullsend-sideways steht dem etwas positiver entgegen: «Geld geht dahin, wo es am meisten Wert zunimmt. Lange war es die Taktik, das Geld bei uns zu lassen. Da man am wenigsten davon genommen hat, und unsere Banker auch einen guten Job gemacht haben mit Investments. Nun werden wir outperformt von asiatischen Bankern. Also sollten wir nicht mit dem Finger zeigen, sondern besser performen – auf legale Art.» Dann würde es schnell gehen und das «Geld kommt wieder zurück». Seine Begründung: «Wir Schweizer haben immer durch Qualität und Performance geglänzt.»