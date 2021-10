Mehr Wildparkierer seit Corona : «Oft fehlt den Städtern das Wissen über die Landwirtschaft»

Im Oberaargau wurden mehrere Wanderer gebüsst, weil sie ihre Autos auf einem Grünstreifen abstellten. Laut dem Schweizerischen Bauernverband hat Wildparkieren während der Pandemie zugenommen.

Nach der Wanderung fand die Gruppe Bussen in der Höhe von je 120 Franken an der Windschutzscheibe.

In Farnern BE wurden diverse Autolenkerinnen und Autolenker gebüsst, weil sie ihr Fahrzeug auf einem Grünstreifen parkierten.

In Farnern BE parkierten am vergangenen Wochenende zahlreiche Ausflügler auf dem Grünstreifen neben einer Landstrasse. Bei ihrer Rückkehr klebte eine 120-Franken-Busse auf ihrer Windschutzscheibe, worüber sich einer der Wanderer ärgerte. Die 20-Minuten-Leserschaft hat indes kein Mitleid für die Gebüssten: Wer sein Auto abstellt, wo es ihm oder ihr gerade passt, sei selber Schuld, wenn er oder sie danach zahlen muss, so der Tenor in der Kommentarspalte.