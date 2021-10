In Testcentern – «Oft führen Angestellte ohne Ausbildung Corona-Tests durch»

Seit der Ausweitung der Zertifikatspflicht auf Restaurants, Bars, Fitnesscenter und zahlreiche Freizeitveranstaltungen kommt es zu einem Ansturm in Test-Centern. Auch die Agentur und Herausgeberin Youngcom AG mit Sitz in Rotkreuz ZG und Zürich profitiert. Die Firma, die unter anderem auch die Street Parade und das Rockstar Magazin zu seinen Kunden zählt, betreibt in der Schweiz und in Liechtenstein mit den Apotheken Dr. Stoffel aus Rapperswil SG zahlreiche Testcenter, auch das Impfzentrum Uster wird von der Agentur betrieben.