Kritik an kleiner Verwahrung«Oft ist die Qualität der Therapie unzureichend»

L.T.* verbrachte sechs statt ein Jahr in einer stationären Massnahme und insgesamt acht Jahre in Gefangenschaft: Er wurde 2010 wegen sexueller Handlungen mit Kindern verurteilt, erst seit zwei Jahren lebt er wieder auf freiem Fuss. Die Verlängerung solcher Massnahmen sei durch die Institution zu leicht durchzusetzen, kritisiert er heute. Gerichtspsychiater Frank Urbaniok äussert sich zu seinen Vorwürfen und den Hintergründen der Massnahme.

Stationäre Therapien sind eigentlich auf fünf Jahre befristet. In vielen Fällen werden diese aber mehrfach verlängert. Weshalb?Frank Urbaniok: Das Ziel einer stationären Massnahme ist eine deutliche Senkung der Rückfallgefahr. In nicht wenigen Fällen wird dies aber in den ersten Jahren nicht erreicht, weil die Qualität der Therapie unzureichend oder der Täter nicht therapierbar ist. Dann muss ein Richter zwischen Pest und Cholera entscheiden: Wenn er die Massnahme nicht verlängert, muss er den Täter entlassen oder verwahren. In so einem Fall ist es psychologisch nachvollziehbar, auf Nummer sicher zu gehen und sich für eine Verlängerung zu entscheiden.