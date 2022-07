48 Stunden eingesperrt: «Oft wird der Vorfall durch Flashbacks immer wieder durchlebt»

1 / 5 Ein 40-jähriger Berghöhlengänger war 48 Stunden verletzt in einer Höhle in Wildhaus eingesperrt. Kantonspolizei St. Gallen Der forensische Psychiater und leitender Arzt der psychiatrischen Klinik in Herisau, Thomas Knecht, erklärt welche Folgen ein solches Erlebnis auf die betroffene Person haben kann. Tamedia Die Rega konnte den Mann erst mit Liege bergen, nachdem ein Zugang gesprengt werden musste. Kantonspolizei St. Gallen

Darum gehts

Ein 40-jähriger erfahrener Berghöhlenforscher wurde am Montagmittag bei einer Erkundung einer Höhle, die sich westlich von der Zwinglipasshütte unterhalb des Altmanns in Wildhaus SG befand, durch einen gelösten Stein getroffen. Er verletzte sich unbestimmt an der Hüfte und konnte nicht mehr selbstständig an die Oberfläche, erst nach 48 Stunden konnte der Mann dank Sprengungen geborgen werden.

Was für eine psychische Belastung ein solches Ereignis auf eine betroffene Person haben kann, ordnet Thomas Knecht, forensische Psychiater und leitender Arzt in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Herisau AR für 20 Minuten ein. «Auf einen solchen Vorfall kann sich ein Mensch nicht vorbereiten. Das Eingeschlossen sein im Schoss der Erde inklusive Verletzung, welche die Mobilität einschränkt, ist für die meisten Menschen ein überwältigendes Erlebnis.»

Im Schock kann die Psyche auf Distanz gehen

Wie schnell und wie gut eine Person eine solche Situation bewältigen kann, kommt sehr stark auf die Robustheit eines Menschen an. «In Extremfällen kann ein solcher Schock derart stressbelastet sein, dass gar keine Erinnerung an das Ereignis mehr möglich ist, das ist jedoch die Ausnahme.» Oftmals findet im Moment des Schocks eine gewisse Dissoziation statt, indem der Betroffene während des Ereignisses geistig auf Distanz geht.

Erneutes Durchleben des Vorfalls

«Gerade in solchen Fällen ist es jedoch oft der Fall, dass sie durch Flashbacks den Vorfall immer wieder durchleben müssen», sagt Thomas Knecht weiter. Ausgelöst werden solche Flashbacks durch Hinweise aus der Umgebung, der den Menschen an das traumatische Ereignis erinnert. «Dann neigen Menschen dazu, alles zu vermeiden, was sie an das Ereignis erinnert.»

Wenn Symptome wie Angst, Panik oder Depressionen nach einer solchen traumatischen Erfahrung nach vier Wochen nicht verschwunden sind, wird eine spezifische Behandlung schwer empfohlen. «Ab dann wird von einer posttraumatischen Belastungsstörung gesprochen. Eine Störung, die sich durch chronisches Wiedererleben von entsprechenden Angstszenarien definiert», erklärt der forensische Psychiater.

Helfer auch gefährdet von Belastungsstörung

Der Verunfallte war permanent in Kontakt mit Menschen und wurde die meiste Zeit über medizinisch betreut. «Der menschliche Kontakt ab der ersten Minute verbessert seine Chancen auf eine rasche Bewältigung des Traumas.» Ein 58-jähriger Helfer wurde ebenfalls von einem gelösten Stein in der Höhle unbestimmt verletzt. «Rettende Personen sind ebenso gefährdet von einer posttraumatischen Belastungsstörung, wenn eine rettende Person eine Beziehung zu der verunfallten Person hat, wird das Risiko dazu erhöht.»

