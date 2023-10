Oftringen AG: Neulenkerin missachtet Rotlicht – dann kracht es

An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Der Unfall ereignete sich am Samstag kurz nach 18 Uhr auf der EO-Kreuzung in Oftringen. Auf der Bernstrasse von Rothrist herkommend fuhr die 23-jährige Lenkerin eines Audi A3 auf die Kreuzung zu, um in Richtung Aarburg abzubiegen. Dabei missachtete sie das Rotlicht und war zu schnell, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt.