Klopp vor CL-Auftakt sauer«Oh, mein Gott. Sind Sie Journalist?!»

Die Fragen an Jürgen Klopp an einer Medienkonferenz drehten sich fast nur um den Ausfall des Weltklasseverteidigers.

So sauer hat man Jürgen Klopp im Gespräch mit der Presse selten erlebt, auch wenn der Liverpool-Trainer gegenüber Journalisten in der Vergangenheit immer wieder mal Kante zeigte. Der Deutsche war gereizt, weil sich nach rund zwölf Minuten an der Medienkonferenz vor dem Auftaktspiel in der Champions League gegen Ajax Amsterdam alles irgendwie nur um die verletzten Superstars Virgil van Dijk und Neuzugang Thiago Alcantara drehte.