Das sagt die Community zum WM-Aus der Schweizer Nati

Die Schweizer Nati wollte Geschichte schreiben, doch die Fussball-WM in Katar endete für sie in einem Debakel. Der Grossteil der 20-Minuten-Community ist enttäuscht: «Oh mein Gott, was für eine Schande. Da spielt ja selbst Deutschland besser», schreibt Der_rohrleger. Und Bineburzelbaum findet: «Ihr habt nicht präzise gespielt, nicht gut gepasst und wart nicht aggressiv genug. Schweiz, was war da los? Schade.»