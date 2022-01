3 mit Sex  – «Oh nein! Ich habe meinen Partner mit einem Aloch verkuppelt»

Lars will sein Gewissen beruhigen und organisiert seinem Freund Timon heimlich eine Affäre.

1 / 4 Da wollte Lars seinem Partner Timon etwas Gutes tun – und verkuppelt ihn dann mit einem A**loch. Illu: Anna Deér Lars Er ist ein schwuler Designer aus dem Aargau, WG-Mami und wilder Single, der gut mit Hammer und Nägeln umgehen kann. Insgeheim hat Lars aber genug davon, inner- und ausserhalb des Betts immer den aktiven Part zu übernehmen. Illu: Anna Deér Ella Sie ist Single mit wechselnden Liebschaften. Verliebt sich wahllos. Sucht Mr. Right und vertreibt sich die Zeit mit amourösen Fettnäpfchen und seltsamen Begegnungen zwischen feuchten Laken. Illu: Anna Deér

Darum gehts Aus schlechtem Gewissen wegen seiner Affäre hat Lars seinen Partner Timon mit Clemens verkuppelt.

Dieser versetzt ihn, geht nicht auf die Bedürfnisse von Timon ein und drängt in zum Sex ohne Kondom.

Lars merkt, dass er Timon mit einem A**loch verkuppelt hat.

Dennoch will Timon die Affäre nicht beenden. Was soll Lars tun?

Leute, ich habe Mist gebaut und brauche eure Hilfe. Küchentischpsychologinnen und Möchtegern-Paartherapeuten tretet vor. Wie würdet ihr meinen Beziehungsschlamassel lösen?

Es hat alles damit angefangen, dass ich meinen Partner Timon mit einer Affäre verkuppeln wollte. Timon ist manchmal etwas introvertiert, mega gechillt und mein liebevolles Klammeräffchen. Ich hingegen bin eine extravertierte Biene, schwirre, wenn Corona es zulässt, in Clubs rum und erlaube mir auch mal einen Flirt - oder mehr.

«Clemens ist die ideale Affäre für Timon»

Seitdem ich einen Seitensprung hatte, haben Affären Platz in unserer Beziehung. Um uns etwas zu schützen schlafen wir mit unseren Affären nur mit Kondom. Das Problem ist: Timon hat fast nie was mit anderen Typen. Und ich die ganze Zeit. «Du musst kein schlechtes Gewissen haben, Lars. Ich sage dir schon, wenns mir zu viel wird mit deinen Lovers», meint Timon tiefenentspannt, wenn ich ihn auf die Unausgewogenheit unserer Beziehung anspreche. So ganz glaube ich Timon aber nicht. Und mein schlechtes Gewissen nervt mich. Deshalb verkupple ich ihn mit Clemens.

Es braucht etwas Networking und einige Drinks mit Freunden, bis Clemens Timon zu schreiben beginnt «Na du? Schon lange nichts mehr gehört …». Clemens ist mir zwar nicht sonderlich sympathisch, aber attraktiv. Gross, mit blonden Haaren und kräftigen Pobacken, die seine Jeans luftballonmässig gut ausfüllen. Und weil ich von Ella weiss, dass er es schon länger auf Timon abgesehen hat, ist er die ideale Affäre. «… ja, der ist mega sympathisch und hat ein voll gutes Herz. Wenn ich d u wäre, würde ich sofort mit ihm einen Café trinken gehen. Uuuh, ich bin fast etwas eifersüchtig», schwärme ich Timon vor, der daraufhin Clemens Einladung etwas doof grinsend annimmt. Er weiss nicht, dass ich ihn verkuppelt habe.

«Zudem erfahre ich, dass Clem Timon zum Sex ohne Kondom drängt»

Nach seinem ersten Date mit Clemens kommt Timon relativ früh, aber gut gelaunt nach Hause. «Und, wie wars?», will ich wissen. Timon schwärmt «Clem ist mega sexy. Und diese A* * backen!» Ich frage nicht weiter nach, rieche aber ein unbekanntes Parfum an Timons Hals, als ich ihn zur Begrüssung in den Arm nehme. Ich freue mich für ihn. Und natürlich auch etwas für mich. Es ist eine schöne Erfahrung, mal eifersüchtig auf meinen Freund zu sein.

In den kommenden Wochen wird Timon jedoch von Clem öfters versetzt. Oder nach dem Sex direkt vor die Tür gestellt. Auf die sexuellen Bedürfnisse von Timon geht Clem nicht ein. Und er antwortet – wenn überhaupt – nur einsilbig auf Timons Nachrichten. Zudem erfahre ich, dass Clem Timon zum Sex ohne Kondom drängt oder mehrmals versucht, es während dem Sex auszuziehen. «Du solltest es beenden», rate ich Timon. «Aber du darfst doch auch Lovers haben, warum sollte ich nicht?», lautet seine Antwort.

«Er beendet die Affäre nicht»

Ihr seht das Problem. Ich habe meinen Partner heimlich mit einem A***loch verkuppelt. Dabei wollte ich nur das Beste für uns beide. Und auf meinen Ratschlag hin beendet er die Affäre nicht. Die ganze Aktion wäre eigentlich als Booster-Impfung für Timons Selbstbewusstsein und mein Gewissen gedacht gewesen. Und wenn ich Timon die Wahrheit sage, verletze ich seine Gefühle und sein Selbstbewusstsein noch mehr. Shit, was soll ich bloss tun? Tipps please an onelove@20minuten.ch

Drei mit Sex Ella, Lars und Bruce heissen in Wirklichkeit gar nicht so und auch einige Angaben sind geändert. Wahr ist aber, dass sie leidenschaftlich gern durch die Keller und Clubs der besten Stadt dieses Landes tanzen. Die drei Singles lieben Techno, Rührei und die stabilen Betten ihrer WG. Und sie wissen: Falls sie sich je zu dritt darin vergnügen, ist das das Ende von allem – oder der Beginn von etwas noch Grösserem. 20 Minuten erzählen sie exklusiv von ihren Abenteuern.

Hol dir den OneLove-Push! Du willst keinen Comic von Yehuda Devir mehr verpassen, willst wissen, welche Bettgeschichten Ella, Bruce und Lars diese Woche erzählen, und interessierst dich für Facts und Trends rund um Beziehung, Sex und Dating? Kannst du von aussergewöhnlichen Liebesgeschichten und ungewöhnlichen Schicksalen nicht genug bekommen? Dann hole dir den OneLove-Push, um keine wichtige Story mehr zu verpassen.So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe unten rechts auf «Cockpit», dann aufs «Einstellungen»-Zahnrad und schliesslich auf «Push-Mitteilungen». Beim Punkt «Themen» tippst du «OneLove» an – schon läufts.