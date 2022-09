Universität St. Gallen: Ohne Absolvierung eines Quiz kommt man nicht ins Gym 

Oder aber auch, was man auf dem Gym-Icon sieht.

An der HSG findet seit dem 12. September die «Startwoche» statt.

Am Montag startete an der Universität St. Gallen die sogenannte Startwoche für Studentinnen und Studenten im Assessmentjahr. Eine Studentin, die von Deutschland hergezogen ist, staunt über das Anmeldeprozedere für das Fitnesscenter der HSG, für welches sich ihr Freund einschreiben wollte. Denn dazu muss man zuerst auf einer Webseite einige Videos schauen und danach Fragen in einem Quiz beantworten. Zur Beantwortung hat man jeweils vier Versuche und 15 Minuten Zeit.