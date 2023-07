Paris: Mutmassliches Opfer von Gruppenvergewaltigung verschwunden

Mehrere Männer sollen in der Nacht auf Freitag eine 27-Jährige im Park Champ de Mars am Eiffelturm vergewaltigt haben.

Das mutmassliche Opfer der Gruppenvergewaltigung in Paris ist offenbar nicht mehr in der Stadt.

Laut der französischen Zeitung «Le Parisien» soll die 27-jährige Mexikanerin, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Nähe des Eiffelturms vergewaltigt worden sein soll, nicht mehr in Paris sein. Weder habe sie sich einem Abstrich zur Sicherung von Spuren unterziehen wollen, noch Anzeige gegen die mutmasslichen Vergewaltiger erstattet, heisst es. «Das Opfer ist verschwunden», betont eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle, «was nicht bedeutet, dass es kein Opfer gibt.»

Gruppenvergewaltigung am Wahrzeichen von Paris?

Am Freitag wurde bekannt, dass mehrere Männer eine mexikanische Touristin auf dem Marsfeld am Pariser Eiffelturm vergewaltigt haben sollen. Die 27 Jahre alte Frau sei um ein Uhr nachts von insgesamt fünf Männern angegriffen worden, berichtete die Zeitung «Le Parisien». Die Frau sei alkoholisiert gewesen und in einem Spital behandelt worden. Im April sei es am selben Ort bereits zu einem Vergewaltigungsversuch an einer jungen deutschen Touristin gekommen. Ein pakistanischer Strassenhändler habe die Polizei informiert. Der Täter wurde im Juni zu zwei Jahren Haft verurteilt.