Plötzliche Blutungen : «Ohne Bluttransfusion wäre Koba wohl gestorben»

Der zweijährige Mischlingshund Koba wurde mit spontanen Blutungen ins Berner Tierspital eingeliefert. Dass er noch lebt, verdankt er auch einem glücklichen Umstand.

Koba ist für gewöhnlich ein lebhafter und verspielter Hund. Kommen Lea P.* oder ihr Freund zur Tür herein, ist der zweijährige Akita-Malinois-Mischling ganz aus dem Häuschen, jault vor Freude und springt auf und ab. Ende letzter Woche änderte sich sein Verhalten aber drastisch. «Er war immer müde und hat fast nur noch geschlafen», erzählt Lea P. Als in der Nacht auf Samstag dann auch noch Blut aus Kobas Nase, Ohren und Augen trat, brachten die beiden Halter ihren geliebten Vierbeiner notfallmässig ins Berner Tierspital.

Kobas Blutbild ergab, dass sein Blutplättchen-Spiegel in den Keller gesunken war. «Die Ärztin meinte, dass höchstwahrscheinlich eine Autoimmunerkrankung der Auslöser dafür sei», sagt P. Das Klinikpersonal entschied sich für eine Bluttransfusion. Da es sich um Frischblut handeln musste, telefonierten Lea P. und ihr Freund noch in der Nacht im Bekanntenkreis herum – und fanden schliesslich eine Freundin, die ihre Hündin am darauffolgenden Morgen zur Blutspende in die Kleintierklinik brachte. «Ohne Bluttransfusion wäre Koba wohl gestorben», meint die 27-jährige Studentin. Daneben sei er einer Chemotherapie unterzogen worden.