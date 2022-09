Landeskennzeichen: Ohne CH-Kleber kann es teuer werden

Frage von Marcel ans AGVS-Expertenteam

Bekanntlich müssen Fahrzeuge mit Schweizer Kennzeichen im Ausland am Heck einen CH-Kleber haben. Ich bin sehr viel im Dreiländereck unterwegs und hier sind gefühlt acht von zehn Schweizer Fahrzeugen ohne unterwegs. Wer kontrolliert dies, respektive sollte dies kontrollieren, und wer erteilt allenfalls Bussen bei Nichtvorhandensein dieses Schildes?

Antwort:



Du liegst richtig, dass Schweizer Fahrzeuge, wenn sie im Ausland unterwegs sind, das Schweizer Landeszeichen angebracht haben müssen. Dies wird in Art. 45 Abs. 1 der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS) festgehalten. In Anhang 4 finden sich sodann die genauen Grössenvorschriften. Achtung: Die ebenfalls existierende «Kleinversion» des CH-Klebers entspricht nicht den vorgegebenen Massen der VTS und ist daher ungültig. Daher bitte immer die normale Grösse kaufen.